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Клещ заразил женщину болезнью Лайма и еще четырьмя инфекциями

Клещ заразил женщину болезнью Лайма и еще четырьмя инфекциями

О том, как опасны могут быть клещи, наверное, знают все. Но многие при этом считают, что их это не коснется, так что пренебрегают и вакцинацией от клещевого энцефалита, и простыми правилами безопасности пребывания на природе.

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