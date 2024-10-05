Неприятный сюрприз для семьи Незлобина: Предательство комика больно ударило по его близким

Александр Незлобин, когда-то популярный юморист, известный благодаря резидентству в Comedy Club, в начале специальной военной операции России на Украине покинул страну, оставив свою историческую родину, которая дала ему возможность зарабатывать и приобрести недвижимость в Москве.
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