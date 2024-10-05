Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Коррупция и казнокоадство развалить США на хер. А если и России на конец то перестанет снабжать своих реальных врагов...Ядерный флот стол...
  • Ильдус Мамлеев
    Как же эти "заслуженные" евреи всех уже достали в России! Пора срочно предпринимать координально меры, иначе они полн..."Почему носит поч...
  • Ильдус Мамлеев
    Почему в Одессе подпольщики не уничтожают живую силу, наёмников самостоятельно? Почему не поднимают восстание сами? О...Корабли НАТО пошл...

Неприятный сюрприз для семьи Незлобина: Предательство комика больно ударило по его близким

Неприятный сюрприз для семьи Незлобина: Предательство комика больно ударило по его близким

Александр Незлобин, когда-то популярный юморист, известный благодаря резидентству в Comedy Club, в начале специальной военной операции России на Украине покинул страну, оставив свою историческую родину, которая дала ему возможность зарабатывать и приобрести недвижимость в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх