Биржа Helix выводит на рынок токенизированную версию японской иены

7 февраля появится цифровая версия японской иены, токенизированная на блокчейне. Компания Helix, которая является децентрализованной биржей, запускает валютную пару связанную с японской иеной (JPY) на своей платформе, что делает ее одной из первых площадок, внедривших иену на блокчейне.