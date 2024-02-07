Биржа Helix выводит на рынок токенизированную версию японской иены

7 февраля появится цифровая версия японской иены, токенизированная на блокчейне. Компания Helix, которая является децентрализованной биржей, запускает валютную пару связанную с японской иеной (JPY) на своей платформе, что делает ее одной из первых площадок, внедривших иену на блокчейне.
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