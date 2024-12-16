Вечерние новости вокруг войны на Украине. Берлинская декларация подписана. Европа требует капитуляции от России

Silver Kont

Да, тупые пидоры и бляди могут принимать какие угодно решения на своих междусобойчиках, но их исполнение проблематично.... Макаронники хотят отправить своих солдат вна окраину? Да бога ради, только пусть почитают воспоминания своих прадедов и дедов, уцелевших после "похода в Россию".... Времена изменились, но отношение к агрессорам в России всегда было одним - уничтожение и ничего другого, если не сдался сам.... А после всех зверств, учинённых иностранными "легионерами", их в плен брать не будут, как не брали в плен венгров под Воронежем....