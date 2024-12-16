Берлинская Декларация по Украине подписана. Она подтверждает, что Украина должна быть членом НАТО и членом ЕС и что мир с Россией может быть установлен только на основе формулы мира Зеленского, которая предполагает восстановление границы 1991 года.
Вечерние новости вокруг войны на Украине. Берлинская декларация подписана. Европа требует капитуляции от России
Комментарии
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Silver Kont
Лина, если Берлин "раздолбашить", то в нём просто никого не останется, сидеть на краях воронки будет некому....
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21 мин.
Silver Kont
Да, тупые пидоры и бляди могут принимать какие угодно решения на своих междусобойчиках, но их исполнение проблематично.... Макаронники хотят отправить своих солдат вна окраину? Да бога ради, только пусть почитают воспоминания своих прадедов и дедов, уцелевших после "похода в Россию".... Времена изменились, но отношение к агрессорам в России всегда было одним - уничтожение и ничего другого, если не сдался сам.... А после всех зверств, учинённых иностранными "легионерами", их в плен брать не будут, как не брали в плен венгров под Воронежем....
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14 мин.
Eduard
Мы рабы Европе,что эти "вщи" чтонто требуют от нас и других? Мне кажется эта толпа дураков забывается,ни мы никто не из Европы им ничего не должен.Роль"хозяев" им не к лицу.В свободном мире не может быть хозяев!
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