Sandisk представила «самый быстрый в мире» SSD — он почти достиг пределов PCIe 5.0

Компания Sandisk, недавно отделившаяся от Western Digital, официально представила твердотельный накопитель WD Black SN8100 NVMe SSD, который, по её словам, «создан для хардкорных геймеров» и является «самым быстрым в мире».
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