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Царьград

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Выручка АЗС Новосибирска выросла на 41% при падении продаж топлива

Выручка АЗС Новосибирска выросла на 41% при падении продаж топлива

Выручка автозаправочных станций Новосибирской области увеличилась на фоне резкого роста цен на топливо, тогда как физические объемы продаж заметно сократились.

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