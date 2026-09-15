Выручка АЗС Новосибирска выросла на 41% при падении продаж топлива

Выручка автозаправочных станций Новосибирской области увеличилась на фоне резкого роста цен на топливо, тогда как физические объемы продаж заметно сократились.
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