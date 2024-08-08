В Калужской области пенсионер ушел в лес и не вернулся

Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявило о начале поисков 75-летнего Алексея Финагина из деревни Мамоново Малоярославецкого районаРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" объявило о начале поисков 75-летнего Алексея Финагина из деревни Мамоново Малоярославецкого района.
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