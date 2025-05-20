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Царьград

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Погоня за ребёнком: на Кубани 9-летний мальчик вёл "шестёрку"

Погоня за ребёнком: на Кубани 9-летний мальчик вёл "шестёрку"

В Лабинском районе 9-летний мальчик угнал машину родителей и устроил гонки с полицией.В Лабинском районе полицейским пришлось устроить погоню за автомобилем "ВАЗ-2106", водитель которого не выполнил требование остановиться и попытался скрыться.

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