Погоня за ребёнком: на Кубани 9-летний мальчик вёл "шестёрку"

В Лабинском районе 9-летний мальчик угнал машину родителей и устроил гонки с полицией.В Лабинском районе полицейским пришлось устроить погоню за автомобилем "ВАЗ-2106", водитель которого не выполнил требование остановиться и попытался скрыться.