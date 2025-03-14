Стало известно, как начать свой бизнес в статусе самозанятого

Об этом рассказал эксперт Михаил Провизион Чтобы встать на учет в качестве самозанятого, даже из дома выходить не надо, все можно сделать онлайн через приложение «Мой налог» или личный кабинет на «Госуслугах», рассказал РИАМО основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион.