Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Лучше рот закройте, может тогда и за умных сойдете. А то как рот открываете, так сразу видно - дебилы.В Белом доме «рас...
  • Константин Анатольев
    Как разгромить украинскую армию и не рухнуть самим? На связи с футурологом Максимом Калашниковым – член Совета Торгов...«Нельзя пытаться ...
  • Тим Греков
    Игорь Стрелков: с...

Краткий экскурс в историю "западенщины"

Краткий экскурс в историю "западенщины"

О явлении "западенщина" и "западенцах" Некоторые люди, видимо, по наивности полагают, что состояние "западенщины" - это признак преклонения, искреннего почитания или как минимум глубокого уважения со стороны ее носителей Западной цивилизации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх