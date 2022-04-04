Краткий экскурс в историю "западенщины"

О явлении "западенщина" и "западенцах" Некоторые люди, видимо, по наивности полагают, что состояние "западенщины" - это признак преклонения, искреннего почитания или как минимум глубокого уважения со стороны ее носителей Западной цивилизации.
О явлении "западенщина" и "западенцах" Некоторые люди, видимо, по наивности полагают, что состояние "западенщины" - это признак преклонения, искреннего почитания или как минимум глубокого уважения со стороны ее носителей Западной цивилизации.
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