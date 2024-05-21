Делегация Туркменистана прибыла в Нижний Новгород для участия в конференции «ЦИПР-2024»

Делегация во главе с генеральным консулом Туркменистана в Российской Федерации (Казань) Гуйчем Гараевым прибыла в Нижний Новгород для участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» и обсуждения возможностей расширения сфер взаимодействия.
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