Делегация Туркменистана прибыла в Нижний Новгород для участия в конференции «ЦИПР-2024»

Делегация во главе с генеральным консулом Туркменистана в Российской Федерации (Казань) Гуйчем Гараевым прибыла в Нижний Новгород для участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» и обсуждения возможностей расширения сфер взаимодействия.