Луис Диас о 3:1: «Это еще не конец. «Бенфика» очень непростой соперник»

Луис Диас прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1). Вингер «Ливерпуля» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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