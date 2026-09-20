Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью члена участковой избирательной комиссии в результате террористической атаки на пассажирский автобус в Херсонской области

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью члена участковой избирательной комиссии в результате террористической атаки на пассажирский автобус в Херсонской области

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на пассажирский автобус в Херсонской области (ст.

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