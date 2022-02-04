Восточные немцы больше поддерживают Россию в конфликте с Украиной, чем западные. Данные опроса

Юрий Абрамович 2022-02-04T04:09:23+0300 01.01.1970 В опросе социологического института Forsa, опубликованном редакционной сетью Германии (RND) в четверг, относительное большинство респондентов в восточной Германии обвинили США в обострении конфликта, в то время как большинство в западной Германии возложили вину на Россию.