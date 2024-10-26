Политолог назвала языковые патрули в Ивано-Франковске пиар-кампанией мэра

Telegram Появление на улицах Ивано-Франковска "языковых инспекторов", которые будут следить за использованием населения украинского языка, являются пиар-кампанией мэра этого города и его попыткой выслужиться перед Владимиром Зеленским, сообщила в беседе с РЕН ТВ политолог Инна Литвиненко.