Политолог назвала языковые патрули в Ивано-Франковске пиар-кампанией мэра

Telegram Появление на улицах Ивано-Франковска "языковых инспекторов", которые будут следить за использованием населения украинского языка, являются пиар-кампанией мэра этого города и его попыткой выслужиться перед Владимиром Зеленским, сообщила в беседе с РЕН ТВ политолог Инна Литвиненко.
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