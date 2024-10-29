В Смоленской области нашли водителя, который насмерть сбил женщину и сбежал

Виновником смертельной аварии оказался неоднократно судимый житель смоленского райцентра Виновника смертельного ДТП в Рославльском районе Смоленской области задержали - он скрылся с места происшествия 23 марта, оставив машину прямо на дороге.
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