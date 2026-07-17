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Газета.ру

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Лавров: Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала отношений

Лавров: Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала отношений

Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в начале переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает РИА Новости.

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