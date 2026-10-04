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Погорилая о серебре Петросян: «Хороший результат, учитывая, что Аделия еще не совсем набрала форму. Жду, что она попадет на Гран-при»

Призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая назвала хорошим результатом серебро Аделии Петросян на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

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