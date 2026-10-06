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Пушки «Гиацинт-С» сорвали ротацию боевиков ВСУ у Краснооскольского водохранилища

Пушки «Гиацинт-С» сорвали ротацию боевиков ВСУ у Краснооскольского водохранилища

В Минобороны России рассказали, что расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.

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