Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом 27 августа сообщило украинское издание «Страна.ua».Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
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