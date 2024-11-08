Виктор Вембаньяма о Поповиче: «Знаю, что он скоро вернется»

У главного тренера «Сперс» возникли проблемы со здоровьем, подробности пока не сообщаются. «У нас не очень много информации от Попа.
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