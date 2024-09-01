Гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото без макияжа и фильтров

ВР Вера Роднова Как то находят мужей эти страшилища вообщем таких же идиотов как сами.

Владимир Петров Нормальная женщина - все черты лица правильные, расположены гармонично, белая веснушчатая кожа вне ультрафиолетового экстремума - белая с розовым нежным оттенком. Экзотически, амазонски красивая. Про гимнастическое тело и говорить не будем. Вы, поди, краше?