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Гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото без макияжа и фильтров

Гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото без макияжа и фильтров

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров. Знаменитость опубликовала фото в Instagram.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Как то находят мужей эти страшилища вообщем таких же идиотов как сами.
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12 час.
Владимир Петров
Нормальная женщина - все черты лица правильные, расположены гармонично, белая веснушчатая кожа вне ультрафиолетового экстремума - белая с розовым нежным оттенком. Экзотически, амазонски красивая. Про гимнастическое тело и говорить не будем. Вы, поди, краше?
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11 час.
ТА
Татьяна Антонова
Уж про Ляйсан-то никак нельзя сказать, что она страшилище. Очень милая славная - вот это точно
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11 час.

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