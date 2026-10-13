В природной зоне в Бурятии есть камень, который заряжает телефоны

Группе японских туристов показали необычный эффект от камня на экотропе «Плато Тапхар».В Бурятии на экотропе «Плато Тапхар» зафиксировали необычный эффект.
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