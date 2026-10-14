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Царьград

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В Беларуси 14 октября ожидается до +15°С и без осадков

В Беларуси 14 октября ожидается до +15°С и без осадков

Во вторник, 14 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, лишь на западе страны возможны небольшие дожди.

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