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Вокалист группы «Пикник» выразил соболезнования близким погибших в «Крокусе»

Вокалист группы «Пикник» выразил соболезнования близким погибших в «Крокусе»

Эдмунд Шклярский обратился ко всем кого коснулся теракт в «Крокусе», записав видео.В день национального траура, 24 марта, лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился ко всем кого коснулась трагедия в «Крокусе», записав ролик и разместив его в социальных сетях.

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