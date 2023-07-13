ОПГ разоружается...

Vasily Golov Хочу доложить.Дивизия ВДВ, бригада спецназа,авиация получила приказ.Уничтожить всех и вооружение в Подмосковье.Рассказ ВДВ.Нам объявили боевую тревогу,приказали вооружиться по полной.Прибыли к М-4.окопались и ждали.Говорит спецназовец.Перекрыли все дороги на другие трассы.При полном вооружении.Говорит глава-директор Росгвардии.Отлично поступил губернатор МСК обл.Перекрыл М-4 для гражданского транспорта.Не будет жертв проезжающих. Другой,спиной к камере.Крови было бы море.Технику уничтожит авиация,спешавших бойцов уничтожит ВДВ и спецназ.

VG Vasily Golov Вот что говорит Пригожин.Заключенных в ЧВК прошло 50 000 чел.10% было уничтожено,еще 10% ранено.Кладбища во многих городах.Потери ВСУ в Артемовске 50 000-70 000 чел. Тут нет потерь штурмовых подразделенийЧВК "Вагнер".Это элитные части.