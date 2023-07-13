Вчера Министерство обороны сообщило, что процесс разоружения ОПГ "Вагнер" завершается "Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер».
ОПГ разоружается...
Комментарии
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Vasily Golov
Хочу доложить.Дивизия ВДВ, бригада спецназа,авиация получила приказ.Уничтожить всех и вооружение в Подмосковье.Рассказ ВДВ.Нам объявили боевую тревогу,приказали вооружиться по полной.Прибыли к М-4.окопались и ждали.Говорит спецназовец.Перекрыли все дороги на другие трассы.При полном вооружении.Говорит глава-директор Росгвардии.Отлично поступил губернатор МСК обл.Перекрыл М-4 для гражданского транспорта.Не будет жертв проезжающих. Другой,спиной к камере.Крови было бы море.Технику уничтожит авиация,спешавших бойцов уничтожит ВДВ и спецназ.
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11 час.
VG
Vasily Golov
Вот что говорит Пригожин.Заключенных в ЧВК прошло 50 000 чел.10% было уничтожено,еще 10% ранено.Кладбища во многих городах.Потери ВСУ в Артемовске 50 000-70 000 чел. Тут нет потерь штурмовых подразделенийЧВК "Вагнер".Это элитные части.
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11 час.
Скиф Туран
После бунта, Пригожин говорил, в Артёмовске, потери ЧВК были до 500 человек в день. Это примерно двадцать тысяч человек безвозвратных потерь за время штурма Бахмута. Простая арифметика подсказывает, что стрелковое оружие сдали не всё, видимо спрятали. Вопрос: ЗАЧЕМ?
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7 час.
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