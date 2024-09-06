Уксус, йод и сода — хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора – смешайте их и теперь пользуйтесь всегда Евгения КомароваВ интернете появился новый эффективный способ борьбы с загрязнениями в санузле, благодаря рецепту, пришедшему из Турции.