Сворованы триллионы!

Всё это полумеры. Как будто Путин этого не понимает? Понимает не хуже нас с вами, да "ворон ворону глаз не выклюет". А расстрелы нужны, ибо "при 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы капитал даже под страхом виселицы". Китайские коммунисты это понимают, Сталин тоже понимал, а вот Путин хочет всем ворам-казнокрадам добрым быть.

ИК

Иосиф Калинин

Результат всей этой "борьбы" характеризуется одной фразой: звону много, толку мало! Вся наша правовая система является питательной средой для коррупции. И дело не только в том, что законы недостаточно жестки в отношении коррупционеров. Главное, это то, что законы, регламентирующие решения чиновников, крайне расплывчатые, неопределенные, а, зачастую, просто недоработанные... Именно это и позволяет чиновнику трактовать их так, как ему нужно. Очень показательны откровения одного чиновника: "я могу вам разрешить, а могу и отказать. И то, и другое будет совершенно законно". Конечно, в такой ситуации его решение будет зависеть только от размера взятки!