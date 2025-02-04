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СССР-Россия

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Сворованы триллионы!

Сворованы триллионы!

Борьба с коррупцией выходит на новый уровень    Из года в год борьба с коррупцией объявляется в числе приоритетных задач, стоящих перед законодательной и исполнительной властью.

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Комментарии
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Н
Николай
СТРЕЛЯТЬ уже нужно, с конфискацией ВСЕГО, а не на сумму понесённого ущерба, имущества вплоть до бабушек! А их выродков, до 18 лет в детдома!!!
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17 час.
Nikolay Stepanov
Всё это полумеры. Как будто Путин этого не понимает? Понимает не хуже нас с вами, да &quot;ворон ворону глаз не выклюет&quot;. А расстрелы нужны, ибо &quot;при 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы капитал даже под страхом виселицы&quot;. Китайские коммунисты это понимают, Сталин тоже понимал, а вот Путин хочет всем ворам-казнокрадам  добрым быть.
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16 час.
ИК
Иосиф Калинин
Результат всей этой &quot;борьбы&quot;  характеризуется одной фразой: звону много, толку мало! Вся наша правовая система является питательной средой для коррупции. И дело не только в том, что законы недостаточно  жестки в отношении коррупционеров. Главное, это то, что законы, регламентирующие решения чиновников, крайне расплывчатые, неопределенные, а, зачастую, просто недоработанные... Именно это и позволяет чиновнику трактовать их так, как ему нужно. Очень показательны откровения одного чиновника: &quot;я могу вам разрешить, а могу и отказать. И то, и другое будет совершенно законно&quot;. Конечно, в такой ситуации его решение будет зависеть только от размера взятки!
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6 час.
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