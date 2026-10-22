Tesla в 3-м квартале 2026 года показала выручку $28,046 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. Чистая прибыль снизилась на 43% до $787 млн, а капитализация компании упала на 14%.
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