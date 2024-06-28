Следователи раскрыли давнее убийство в Головинском

В сентябре 2002 года на территории рынка на Кронштадтском бульваре в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина произвел несколько выстрелов в своего знакомого, после чего добил ножом и скрылся с места происшествия.
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