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5 рецептов домашнего майонеза на любой вкус. Даже из яблок!

5 рецептов домашнего майонеза на любой вкус. Даже из яблок!

Что такое майонез, знает всякий, многие его любят и регулярно ставят на стол. Прохладно относится к популярному продукту немногочисленное меньшинство, причем чаще всего не вследствие вкусовых особенностей, а из-за странных ингредиентов, встречающихся в составе магазинных соусов.

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