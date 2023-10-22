Ананас как украшение

В Шотландии есть дом 18 века с гигантским ананасом на вершине.Сейчас это может показаться странным, но 250 лет назад это было нормально - когда-то люди использовали ананасы для украшения всего, от спортивных трофеев до соборов.
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