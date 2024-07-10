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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем о 2:1 с Нидерландами: «Уоткинс спас сборную Англии. Не уверен, что у меня хватило бы сил еще на 30 минут. Испания выглядела потрясающе, будет интересно»

Беллингем о 2:1 с Нидерландами: «Уоткинс спас сборную Англии. Не уверен, что у меня хватило бы сил еще на 30 минут. Испания выглядела потрясающе, будет интересно»

«Олли Уоткинс вышел и выиграл для нас матч. Мы признательны, потому что не уверен, что у меня хватило бы сил еще на тридцать минут.

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