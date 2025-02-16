Медведев: надеюсь, каждый теперь сможет договориться с WADA, как Синнер

Ситуация с дисквалификацией первой ракетки мира Янника Синнера может создать уникальный прецедент, когда каждый спортсмен сможет договориться с Всемирным антидопинговым комитетом (WADA) о смягчении срока отстранения в случае обнаружения запрещенных препаратов.