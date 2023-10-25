Украина и Израиль могут остаться без финансовой помощи США — Politico

Инициатива может встретить мощное сопротивление в американском парламенте.Американская газета Politico сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что инициатива о выделении финансовой и военной помощи Украине и Израилю может столкнуться с мощным сопротивлением среди сенаторов.