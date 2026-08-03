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Секретный график трех подкормок: чем полить перец в августе для быстрого созревания

Секретный график трех подкормок: чем полить перец в августе для быстрого созревания

Эксперты рассказали, как сделать урожай сладкими и мясистым. Перец 123RF/legion-media.ru В последнем месяце лета болгарский перец переходит в фазу самого интенсивного плодоношения, активно накапливая сахара и полезные микроэлементы.

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