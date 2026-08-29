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Царьград

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МВД депортирует 140 иностранцев за нарушение миграционных правил

МВД депортирует 140 иностранцев за нарушение миграционных правил

На станции метро в Москве полиция задержала около 140 иностранцев. Нарушители миграционного законодательства будут депортированы и оштрафованы.

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