МВД депортирует 140 иностранцев за нарушение миграционных правил

На станции метро в Москве полиция задержала около 140 иностранцев. Нарушители миграционного законодательства будут депортированы и оштрафованы.
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Меры явнонедостаточные длянаведения порядка в сфере мигрантов.