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Под Геленджиком на Кубани три человека погибли в ДТП

Под Геленджиком на Кубани три человека погибли в ДТП

На трассе неподалёку от Геленджика в Краснодарском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей, в результате которого погибли три человека, ещё один получил травмы.

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