Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской стали учёные

Появились первые подробности об условиях содержания Елены Блиновской в московском СИЗО № 6.Источник агентства РИА Новости рассказал о том, как отбывает свой трёхмесячный арест обвиняемая в неуплате налогов и легализации преступных доходов блогер Елена Блиновская.