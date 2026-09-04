Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 904 подписчика

Русских возмутила победительница "Новой волны": "Опять Манижа"

Русских возмутила победительница "Новой волны": "Опять Манижа"

Коллаж Царьграда Победа представительницы Армении Флоры Бичахчян на конкурсе "Новая волна – 2026" вызвала в соцсетях волну негодования.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

"Новая волна" со старым душком! Конечно, для членов жюри с заграничными паспортами не нешли талантливых коренных жителей России! Только среднеазиаты и армяне с азерами! У нас же "дружбонародность" прёт прямо из властей!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Крутому давно наплевать, как зарабатывать, можно на скандалах, можно на, извлеченных из нафталина, прежних кумирах зрителей. У него Россия- для заработков, Америка- для жизни.

Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Манижа - не манижа..Но у Флоры уровень выступления на уровне дешевого ресторана , у посетителей которого вообще нет никакого вкуса..