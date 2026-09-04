Русских возмутила победительница "Новой волны": "Опять Манижа"

Коллаж Царьграда Победа представительницы Армении Флоры Бичахчян на конкурсе "Новая волна – 2026" вызвала в соцсетях волну негодования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Генеральская убо...
- "Россия вкусно ко...
- "Россия вкусно ко...
"Новая волна" со старым душком! Конечно, для членов жюри с заграничными паспортами не нешли талантливых коренных жителей России! Только среднеазиаты и армяне с азерами! У нас же "дружбонародность" прёт прямо из властей!
Крутому давно наплевать, как зарабатывать, можно на скандалах, можно на, извлеченных из нафталина, прежних кумирах зрителей. У него Россия- для заработков, Америка- для жизни.
Манижа - не манижа..Но у Флоры уровень выступления на уровне дешевого ресторана , у посетителей которого вообще нет никакого вкуса..