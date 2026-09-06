Светлана Подлипаева восстановила 120 объектов в муниципалитетах ЛНР

В 2025 году в ЛНР восстановили более 120 объектов, включая учреждения социальной сферы и инфраструктуру.
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