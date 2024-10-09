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Брайен: Зеленский отменил саммит по Украине, так как никто не захотел приехать

Брайен: Зеленский отменил саммит по Украине, так как никто не захотел приехать

Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Weapons and Strategy заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отменил проведения саммита по Украине, из-за того, что осознал, что его едва ли кто-то посетит.

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