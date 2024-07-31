В Москве начался суд по делу о коррупции генерала ФТС Мурышова

В 235-м гарнизонном военном суде в Москве начался процесс по уголовному делу в отношении экс-начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-майора Дмитрия Мурышова.
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