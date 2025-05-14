Русская делегация в Стамбуле: Рынок акций начал снижение

Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации России на переговорах в Стамбуле.Рынок акций в России показал снижение после того, как президентом Владимиром Путиным был объявлен состав русской делегации, которая отправлена на переговоры с Украиной в Стамбул.