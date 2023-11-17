Нас готовятся убивать Как сообщил на минувшей неделе американский еженедельник Newsweek, ядерная бомба, которую США планируют разработать, способна сравнять с землей центр Москвы и убить более 300 000 из 13 миллионов ее жителей.
США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Главная защита - это нападение. Надо пиндосов опередить и... ноу проблем.
Ответить
11 час.
В
Владимир
А не пора ли России первой ударить водородной бомбой по США.
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
Психбольные пиндосы. Папаша-президент США придурок, сынок у него - наркоман и грязная проститутка. "Узнаешь их по детям их"...Тьфу!!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии