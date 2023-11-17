Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»

США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»

Нас готовятся убивать Как сообщил на минувшей неделе американский еженедельник Newsweek, ядерная бомба, которую США планируют разработать, способна сравнять с землей центр Москвы и убить более 300 000 из 13 миллионов ее жителей.

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Комментарии
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Tania Еременко
Главная защита - это нападение. Надо пиндосов опередить и... ноу проблем.
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11 час.
В
Владимир
А не пора ли России первой ударить водородной бомбой по США.
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10 час.
лл
лина любимцева
Психбольные пиндосы. Папаша-президент США придурок, сынок  у него - наркоман и грязная проститутка.  &quot;Узнаешь их по детям их&quot;...Тьфу!!
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8 час.

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