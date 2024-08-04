С 1 августа в обороте появятся новые деньги — старые 1000 и 5000 рублей окажутся фантиками? Юлия ЧелкановаС началом августа для многих россиян встает вопрос: что делать с банкнотами 1000 и 5000 рублей, ведь в этих суммах существуют как старые, так и новые деньги.
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