Уменьшение холестерина предотвратило деменцию у мышей

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что снижение уровня эфиров холестерина помогает предотвратить повреждение мозга, вызванное отложением тау-белков при болезни Альцгеймера.
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