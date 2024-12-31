Российские военные в зоне СВО взяли в плен переодетого в женщину солдата ВСУ

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. На кураховском направлении в ходе боевых действий штурмовики из Бурятии захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, которые были одеты в гражданскую одежду, а один из них – в женские вещи.
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