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&laquo;Он стал слишком грустным&raquo; &mdash; Ник Кейв переехал из Брайтона в Лос-Анджелес

В последнем эфире на своем сайте Q+A The Red Hand Files британский рок-музыкант и фронтмен группы Nick Cave & The Bad Seeds Ник Кейв рассказал, что он переехал в Лос-Анджелес из Брайтона, потому что «там стало слишком грустно» после смерти его сына.

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