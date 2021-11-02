В последнем эфире на своем сайте Q+A The Red Hand Files британский рок-музыкант и фронтмен группы Nick Cave & The Bad Seeds Ник Кейв рассказал, что он переехал в Лос-Анджелес из Брайтона, потому что «там стало слишком грустно» после смерти его сына.
В последнем эфире на своем сайте Q+A The Red Hand Files британский рок-музыкант и фронтмен группы Nick Cave & The Bad Seeds Ник Кейв рассказал, что он переехал в Лос-Анджелес из Брайтона, потому что «там стало слишком грустно» после смерти его сына.
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