Осужденный пожизненно "пичугинский" бандит хотел отсудить у государства рубль

Преступник жаловался на жару в камере в сыктывкарском СИЗО и предъявил иск ФСИН.Пожизненно осуждённый участник "пичугинской" ОПГ Хадис Азизов обратился в суд с требованием взыскать с СИЗО‑1 в Сыктывкаре и ФСИН компенсацию в размере 1 рубля за "невыносимую жару" в камере, однако суд признал его претензии необоснованными.
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