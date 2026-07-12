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Царьград

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Осужденный пожизненно "пичугинский" бандит хотел отсудить у государства рубль

Осужденный пожизненно "пичугинский" бандит хотел отсудить у государства рубль

Преступник жаловался на жару в камере в сыктывкарском СИЗО и предъявил иск ФСИН.Пожизненно осуждённый участник "пичугинской" ОПГ Хадис Азизов обратился в суд с требованием взыскать с СИЗО‑1 в Сыктывкаре и ФСИН компенсацию в размере 1 рубля за "невыносимую жару" в камере, однако суд признал его претензии необоснованными.

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